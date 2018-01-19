ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность процессуальных решений по уголовному делу в отношении военнослужащего, ударившего ребенка на Камчатке, сообщает СК РФ.

По данным следователей, 19 января 2017 года двое семиклассников из Петропавловска-Камчатского играли в снежки, один из которых попал в автомобиль военного.

"Мужчина вышел из машины и, несмотря на извинения детей, нанес одному из них два удара по лицу и уехал. Личность нападавшего была установлена в течение нескольких дней. По данному факту военными следственными органами СК России было возбуждено уголовное дело. Уголовное дело было прекращено", — говорится в сообщении.

Председатель СК поручил руководству Главного военного СУ проверить законность и объективность принятых по данному факту процессуальных решений и в кратчайшие сроки лично доложить ему о результатах.