В Омской области женщину будут судить за издевательства над дочерью

НОВОСИБИРСК, 19 янв – РИА Новости. Следователи в Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней женщины, которая регулярно унижала, оскорбляла и оставляла без еды свою старшую дочь, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

"По данным следствия, с июня 2014 года по конец февраля 2016 года, неработающая обвиняемая, имеющая на иждивении еще двух младших детей, грубо и жестоко обращалась со своей старшей дочерью 2009 года рождения, неоднократно избивала, унижала, оскорбляла девочку, прижигала ей губы сигаретой и ставила коленями на соль, а также оставляла дома одну без продуктов питания, не заботилась о здоровье и воспитании дочери", — говорится в сообщении.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы города Калачинск. Дело было возбуждено по статьям УК РФ "Истязание" и "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

"Обвиняемая вину не признала и объяснила следователю свое поведение непослушанием и гиперактивностью дочери, в связи с чем ей приходилось наказывать дочь", — отметили в управлении.

По результатам следствия в инспекцию по делам несовершеннолетних внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в непринятии своевременных мер к выявлению неблагополучной семьи и проведению профилактических мероприятий. Уголовное дело направлено в суд.