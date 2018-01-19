В Волгограде задержали подозреваемых в стрельбе, при которой погиб человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв – РИА Новости. Подозреваемые в стрельбе в Волгограде, в результате которой один человек погиб, еще трое были ранены, задержаны, говорится в сообщении СУСК РФ по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии в коме. В настоящее время, по словам представителя регионального комитета здравоохранения, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.
"В течение нескольких часов удалось установить лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Один из них, 35-летний местный житель, в настоящее время находится в лечебном учреждении под усиленной охраной. Медики диагностируют у него огнестрельное и ножевое ранения бедра, а также резаную рану кисти. Еще двое подозреваемых, 24-летний житель Светлоярского района и 34-летний волгоградец, помещены в СИЗО", — говорится в сообщении СУСК.
В управлении добавили, что в данный момент решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.