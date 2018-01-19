В Твери проверяют информацию об избиении врача скорой

ВОРОНЕЖ, 19 янв — РИА Новости. Следствие проверяет информацию об избиении врача прибывшей на вызов бригады скорой помощи в Твери, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, из содержания которой следует, что 18 января 2018 года в дом, расположенный по бульвару Гусева микрорайона "Южный" города Твери, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, сотрудники которой, прибыв на место, не смогли войти в подъезд дома, сделать это им помещали люди, которые, начав конфликт с врачами, избили одного из них", — говорится в сообщении.

Следствие выясняет подробности происшествия.

Как рассказали СМИ очевидцы произошедшего, из подъезда выходила пьяная компания, которая стала приставать к медикам. Полицейские в течение часа задержали одного из нападавших, и разыскивали еще одного.