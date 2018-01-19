Центральный СК изучит дело об изнасиловании девочки в Нижегородской области

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку уголовного дела мужчины в Нижегородской области, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что нижегородские следователи проверяют информацию из обращения на YouTube матери изнасилованной несовершеннолетней девочки, которая обвиняет следователей в том, что они добиваются от нее и ее дочери дачи ложных показаний против подозреваемого, который якобы является невиновным. Уголовное дело возбуждено в декабре прошлого года по заявлению матери ребенка.