Центральный СК изучит дело об изнасиловании девочки в Нижегородской области

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства провести проверку уголовного дела мужчины в Нижегородской области, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В целях наиболее полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил передать указанное уголовное дело в Главное следственное управление СК России. Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению проверить принятые следователем… процессуальные решения в рамках расследования этого уголовного дела и в максимально сжатые сроки доложить ему о результатах", — сообщила она журналистам.

Ранее сообщалось, что нижегородские следователи проверяют информацию из обращения на YouTube матери изнасилованной несовершеннолетней девочки, которая обвиняет следователей в том, что они добиваются от нее и ее дочери дачи ложных показаний против подозреваемого, который якобы является невиновным. Уголовное дело возбуждено в декабре прошлого года по заявлению матери ребенка.