В Приморье рабочий погиб на судоверфи

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек — РИА Новости. Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту смерти рабочего на судоверфи в Большом Камне в Приморье, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным местных СМИ, человека втянуло в буровую машину, он погиб на месте. Сообщается, что погибший был наемным работником субподрядной организации, выполняющей работы на строительстве судоверфи по договору.

"Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту смерти рабочего", — рассказал собеседник агентства.