В Приморье восьмиклассник распылил перцовый газ в школе

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Восьмиклассник распылил в школьном туалете перцовый газ, в результате чего четыре 13-летних подростка госпитализированы с признаками аллергической реакции, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.
Пресс-служба отмечает, что в отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Сотрудники полиции также установили магазин, в котором старшеклассник приобрел перцовый баллончик. В отношении продавца составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".