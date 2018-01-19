В Приморье восьмиклассник распылил перцовый газ в школе

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Восьмиклассник распылил в школьном туалете перцовый газ, в результате чего четыре 13-летних подростка госпитализированы с признаками аллергической реакции, сообщает пресс-служба УМВД России по Владивостоку.

"Ученик восьмого класса купил в магазине защитный перцовый баллончик и распылил его в туалетной комнате школы. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали четверых 13-летних подростков с признаками аллергической реакции. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. После проведения профилактических процедур подростки переведены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в отношении родителей несовершеннолетнего составлен административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Сотрудники полиции также установили магазин, в котором старшеклассник приобрел перцовый баллончик. В отношении продавца составлен административный протокол по статье "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".