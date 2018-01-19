Минэнерго сообщило, когда устранят последствия ЧП под Саратовом

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы на месте аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области планируется завершить до конца дня воскресенья, говорится в опубликованной в пятницу справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы и расследование причин и обстоятельств происшествия. Планируемое время завершения работ – 24.00 мск 21 января", — говорится в сообщении.

По данным компании "Транснефть", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. По данным МВД, в результате возгорания пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев заявил ранее, что будет решаться вопрос о 100-процентной материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен. По данным областных властей, двое пожилых людей обращались за помощью к медикам, но после оказания помощи были отпущены.