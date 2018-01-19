В Череповце будут судить женщину, сорвавшую с девочки обувь и крестик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в разбойном нападении на 12-летнюю девочку, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, 18 августа 2017 года между находившимися в подъезде жилого дома в Череповце женщиной и девочкой 2004 года рождения произошла ссора из-за неосторожного повреждения девочкой обуви череповчанки. Женщина потребовала от девочки передать принадлежащую ей обувь и ударила потерпевшую по голове, затем подошла к девочке и силой сняла с нее обувь, а также сорвала с шеи золотой крестик на шнурке, забрав его себе.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Ранее ряд региональных СМИ сообщал, что женщина подкараулила девочку в подъезде. Конфликт происходил на глазах у сверстников ребенка, которые сделали его аудиозапись.