Почти 650 человек работают на месте аварии на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Почти 650 специалистов привлечены к устранению последствий аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
По данным ведомства, к ликвидации последствий ЧП в круглосуточном режиме привлечены Саратовское, Самарское, Волгоградское и Бугурусланское районные нефтепроводные управления (филиалы АО "Транснефть-Приволга"), инженерная и автомобильная техника Энгельсского ДРСУ.
"Загрязненный грунт утилизируется на предприятие "Транснефти" — линейная производственная диспетчерская служба "Терновка". На место завезено 180 кубометров песка, в магистральный нефтепровод "Самара-Лисичанск" перекачано 150 кубометров нефтепродуктов. Сегодня будет произведен вывоз загрязненного грунта, проведены работы по рекультивации почвы, а также оценен ущерб", — отметили в МЧС.
На месте находится начальник главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев для контроля обстановки.
Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен. По данным Минэнерго РФ, завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.