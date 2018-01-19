Почти 650 человек работают на месте аварии на нефтепроводе под Саратовом

Начальник главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев на месте аварии нефтепровода под Саратовом. 18 января 2018

Начальник главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев на месте аварии нефтепровода под Саратовом. 18 января 2018

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Почти 650 специалистов привлечены к устранению последствий аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

"К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечен 641 человек и 193 единицы техники, в том числе от МЧС России – 277 человек и 55 единиц техники", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации последствий ЧП в круглосуточном режиме привлечены Саратовское, Самарское, Волгоградское и Бугурусланское районные нефтепроводные управления (филиалы АО "Транснефть-Приволга"), инженерная и автомобильная техника Энгельсского ДРСУ.

"Загрязненный грунт утилизируется на предприятие "Транснефти" — линейная производственная диспетчерская служба "Терновка". На место завезено 180 кубометров песка, в магистральный нефтепровод "Самара-Лисичанск" перекачано 150 кубометров нефтепродуктов. Сегодня будет произведен вывоз загрязненного грунта, проведены работы по рекультивации почвы, а также оценен ущерб", — отметили в МЧС.

На месте находится начальник главного управления МЧС России по Саратовской области Игорь Качев для контроля обстановки.

По данным компании "Транснефть", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. По данным МВД, в результате возгорания пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев заявил ранее, что будет решаться вопрос о 100-процентной материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен. По данным Минэнерго РФ, завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца дня воскресенья.