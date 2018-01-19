Спасатели потушили пожар на Саратовской ГЭС

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Возгорание первого блочного трансформатора на Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро") в пятницу полностью ликвидировано, сообщила РИА Новости пресс-секретарь станции Ирина Егорова.

"В данный момент все работы по тушению пожара завершены, люди вернулись на свои (рабочие) места. Пострадавших нет. Сейчас выясняются причины возгорания", — сказала собеседница агентства.

Ранее региональное Минпромэнерго сообщило, что пожарные в пятницу утром локализовали возгорание первого блочного трансформатора на Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро"), никто не пострадал. По данным источника в экстренных службах региона, пожар локализован на площади около 20 квадратных метров. На станции проводилась эвакуация 128 человек. Из-за пожара перекрывался мостовой переход по плотине ГЭС, но затем движение по нему возобновилось.

По данным районных властей, из эксплуатации выведены три гидроагрегата, работа которых непосредственно зависела от функционирования первого блочного трансформатора. Потеря мощности составила 186 мегаватт, однако власти региона заверили, что на потребителях области ситуация не скажется.