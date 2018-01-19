Полиция ищет свидетелей аварии на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Полицейские устанавливают свидетелей аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области, сообщила в пятницу пресс-служба областного главка МВД.

"Сразу же после ЧП на месте начала работу следственно-оперативная группа. В настоящее время продолжается работа полиции с населением на предмет поиска свидетелей произошедшего, для определения причин и всех обстоятельств, последствием которых стала авария, правоохранительными органами будут привлечены профильные специалисты, изучена техническая документация", — говорится в сообщении.

В главке отметили, что в результате возгорания пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших среди населения нет.

"В числе других экстренных служб на место аварии незамедлительно прибыли сотрудники органов внутренних дел, приняв все необходимые меры по охране общественного порядка и обеспечив безопасность дорожного движения с организацией объездного пути. В общей сложности на месте аварии были задействовано около 100 сотрудников различных служб", — говорится в сообщении.

По данным компании "Транснефть", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Губернатор области Валерий Радаев заявил ранее, что будет решаться вопрос о 100-процентной материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен. По данным областных властей, двое пожилых людей обращались за помощью к медикам, но после оказания помощи были отпущены. На месте аварии в пятницу ведутся аварийно-восстановительные работы.