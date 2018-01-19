Топор и коктейль Молотова: подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Нападение на учеников седьмого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя.

Пожар и эвакуация



Региональные СМИ сообщили, что в пятницу утром в школу в поселке Сосновый бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с коктейлем Молотова и устроил пожар. По данным МЧС, утром на телефон спасения 101 поступило сообщение о возгорании в здании школы по улице Бонивура в поселке Сосновый Бор. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по повышенному номеру вызова.

"Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал", – сказали РИА Новости в МЧС по республике.

В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.

Глава Бурятии возвращается в республику

Глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг находился с рабочим визитом в Монголии, но в пятницу вернется в республику.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов в курсе ситуации. Он выехал из Монголии, находится в пути. Алексей Цыденов направил на место ЧП зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, а также министра здравоохранения Дамбиниму Самбуева и министра образования Баира Жалсанова для оценки ситуации и выработки дальнейшего плана действий", — сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

По предварительной информации пресс-службы правительства Бурятии, приблизительно в 9.35 (04:35 мск) в школу №5 проникли трое молодых людей.

"В школе они надели маски и бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7-го класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание. Когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники встречали их на выходе и наносили телесные повреждения. В больницу доставлено четверо пострадавших, в том числе три ученика 7-го класса, их состояние уточняется. Также повреждения при задержании себе нанес один из нападавших, он под конвоем доставлен в медицинское учреждение, ведется его опознавание личности. Поиски оставшихся двоих нападавших продолжаются", — говорится в сообщении пресс-службы.

Усилены меры безопасности в учебных заведениях Бурятии, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным прокуратуры республики, после нападения на школу в больницы доставлены шесть человек, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших нападавший — подросток пытался ранить себя ножом.

Нападавший был один



По данным СК РФ, подросток, напавший на школьников в Бурятии, был один, он установлен и задержан, находится в больнице, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"На данный момент установлено, что напавший пришёл в школу один. Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид", — сказала она.

Проверки по факту нападения начали прокуратура и следственный комитет Бурятии. "Ведется проверка, на месте работает прокурор республики, координирует деятельность правоохранительных органов", – сказал собеседник агентства.

Следственным отделом по Октябрьскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних). По информации регионального СК, нападение совершил ученик 9-го класса, в результате его действий ранены три школьника и учитель. Мотивы преступления и обстоятельства происшествия выясняются.

По данным пресс-службы правительства, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, МВД, СК и командование 36-й армии ВС РФ.

Инцидент глазами очевидцев



Как сообщил РИА Новости один из учащихся школы, семиклассник Кирилл, когда произошло нападение, он сидел на уроке. Забежал учитель и сказал, что эвакуация, дети подумали, что учебная.

Спустившись вниз, школьники увидели девочку с рассеченной щекой, у другой ученицы была повреждена рука. "Мой друг рассказывал стих на уроке, учитель сказал ему сесть, после этого кинули коктейль Молотова", – сказал школьник.

Он рассказал, что все дети вышли во двор, стояли там минут 10, после этого все побежали. Кто-то кричал, что нападавшие с пистолетом. При этом, по словам мальчика, выстрелов не было.

Он также пересказал слова Станислава, его друга, который был в тот момент в классе. "Я рассказывал стих, мне сказали, чтобы я садился, потому что хорошо его знаю. Если бы не сказали и я бы договорил, меня бы просто не было сейчас… Это все в моем классе происходило. В мой класс кинул коктейль Молотова", – сказал ученик.

Другой ученик рассказал РИА Новости, что напали девятиклассники. После того как они кинули коктейль Молотова, повалили девочку на пол и нанесли удары по голове. По словам школьника, нападавших было двое, они из этой же школы.

Учащиеся школы по чатам в соцсетях распространяют фото двоих нападавших, рассказал РИА Новости один из учеников школы Даниил. "Из нашей школы они. У нас в ВКонтакте группа, туда скинули эти фотки", — сказал ученик.

Это уже второй случай нападения на школу на этой неделе. В понедельник в пермской школе №127 в результате поножовщины пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По данным следствия, бывший и нынешний ученики этой школы, сговорившись, проникли в учебное заведение и умышленно нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.