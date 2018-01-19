Движение по дороге через Саратовскую ГЭС восстановлено после пожара

САРАТОВ, 19 янв — РИА Новости. Движение по дороге через плотину Саратовской ГЭС, приостановленное из-за пожара, возобновлено, сообщила администрация Балаковского района Саратовской области.

"В 9.30 (8.30 мск) открыто движение для транспорта по дороге через тело плотины Саратовской ГЭС", — говорится в сообщении.

Ранее региональное Минпромэнерго сообщило, что пожарные в пятницу утром локализовали возгорание первого блочного трансформатора на Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро"), никто не пострадал. По данным источника в экстренных службах региона, пожар локализован на площади около 20 квадратных метров. На станции проводилась эвакуация 128 человек. Из-за пожара перекрывалась дорога через ГЭС.

По данным районных властей, из эксплуатации выведены три гидроагрегата, работа которых непосредственно зависела от функционирования первого блочного трансформатора. Потеря мощности составила 186 мегаватт, однако власти региона заверили, что на потребителях области ситуация не скажется.