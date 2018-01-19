КЕМЕРОВО, 19 янв — РИА Новости. Абаканский городской суд в пятницу признал бывшего руководителя управления ГИБДД по Кемеровской области Юрия Мовшина виновным в ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщила РИА Новости старший помощник кузбасского прокурора Елена Тушкевич.

Вечером 23 апреля 2016 года на автодороге Кемерово — Яшкино столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и Toyota Corona Premio. В результате ДТП двое пассажиров второй машины скончались на месте происшествия, еще двое — в больнице. За рулем Land Cruiser был пенсионер, бывший офицер полиции Юрий Мовшин, который с 1999 по 2012 год возглавлял ГИБДД Кузбасса. В июне ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По решению Верховного суда РФ уголовное дело рассматривается в Абаканском городском суде. Как сообщалось ранее, о переносе рассмотрения дела из Кемерова просили как представители потерпевших, так и сторона защиты. Первые просили перенести рассмотрение дела в Красноярск, где большинство из них живет, адвокаты обвиняемого выступали за любой суд, кроме кемеровского.

Государственный обвинитель ранее предложил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.

"Сегодня в суде он признан виновным и приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Также назначено дополнительное наказание — лишение права управления транспортом на три года. Его взяли под стражу в зале суда", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, свою вину Мовшин так и не признал, даже выступая в суде с последним словом.