В учебных заведениях в Бурятии усилили меры безопасности

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Меры безопасности усилены в учебных заведениях Бурятии после нападения подростков на школу в Улан-Удэ, сообщает в пятницу пресс-служба правительства республики.

По предварительным данным, утром в пятницу ученик 9 класса школы, расположенной в микрорайоне "Сосновый бор" в Улан-Удэ, с топором напал на учеников седьмого класса и, кинув бутылку с воспламеняющейся жидкостью, поджег учебное помещение. По данным прокуратуры республики, после нападения на школу в больницы доставлены шесть пострадавших, трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших и сам нападавший — подросток пытался ранить себя ножом. Позже пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что напавших на школу в Улан-Удэ было трое.

"Усилены меры безопасности в учебных заведения республики Бурятия, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по поручению главы республики Алексея Цыденова на месте происшествия работает заместитель председателя правительства по вопросам безопасности Петр Мордовской, заместитель председателя правительства по социальной политике Вячеслав Цыбикжапов, министр образования Баир Жалсанов, министр здравоохранения РБ Дамбинима Самбуев и глава Октябрьского района Улан-Удэ.

Кроме того, по данным пресс-службы правительства, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, МВД, СК и командование 36-ой армии ВС РФ.