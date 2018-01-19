Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге торгового центра

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Полиция во Владивостоке задержала 59-летнего жителя города, который подозревается в поджоге торгового центра, сообщает УМВД по Владивостоку.

Ночью в понедельник, 15 января, загорелись супермаркет "Фреш 25" и боулинг "Фабрика" во Владивостоке. Как сообщили в УМВД, общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал. На официальной странице в Instagram супермаркета "Фреш 25" отмечалось, что огнем уничтожен фасад магазина с правой стороны, сильно повреждены внутренние помещения приемки товаров, торговый зал супермаркета закопчен гарью.

"Сотрудниками уголовного розыска задержан 59-летний житель Владивостока по подозрению в совершении поджога торгового центра на улице Светланской", — говорится в сообщении.

Полиция опросила очевидцев, персонал и изучила записи камер видеонаблюдения. Затем представители ведомства установили личность и местонахождение мужчины, причастного к происшествию.

В настоящее время проводятся пожаро-технические экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.