Во Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге торгового центра

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Полиция во Владивостоке задержала 59-летнего жителя города, который подозревается в поджоге торгового центра, сообщает УМВД по Владивостоку.
"Сотрудниками уголовного розыска задержан 59-летний житель Владивостока по подозрению в совершении поджога торгового центра на улице Светланской", — говорится в сообщении.
Полиция опросила очевидцев, персонал и изучила записи камер видеонаблюдения. Затем представители ведомства установили личность и местонахождение мужчины, причастного к происшествию.
В настоящее время проводятся пожаро-технические экспертизы, по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.