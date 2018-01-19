МЧС подтвердило сообщения о пожаре в школе в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 19 янв — РИА Новости. Пожар в школе в Улан-Удэ потушен, пострадавших в результате возгорания нет, причины устанавливаются, сообщили РИА Новости в МЧС по республике в пятницу.

Ранее региональные СМИ сообщили, что в пятницу утром в школу в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ ворвался вооруженный топором старшеклассник с "коктейлем Молотова" и устроил пожар, есть пострадавшие. Правоохранители пока ситуацию не комментируют. По данным СК, на место выехали следователи, устанавливаются все обстоятельства. Свою поездку в Монголию после сообщений о происшествии прервал глава региона Алексей Цыденов.

По данным МЧС, утром на телефон спасения 101 поступило сообщение о возгорании в здании школы по улице Бонивура в поселке Сосновый Бор. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по повышенному номеру вызова.

"Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал", — сказала собеседница агентства.

В настоящее время, на месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории. По факту пожара проводится проверка, причины возгорания устанавливаются