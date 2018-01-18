В Ленинградской области арестовали подозреваемого в развращении детей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Суд арестовал жителя Петербурга, подозреваемого в развратных действиях в отношении двух детей в одном из детских лагерей в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным местных СМИ, подозреваемый является школьным психологом; работая воспитателем в детском лагере, он развращал двух малолетних мальчиков. Как пишут местные СМИ, при обыске у подозреваемого изъяли детскую порнографию.

Мужчину задержали 17 января. По данным СУСК, подозреваемый совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних летом 2017 года в детском лагере в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области.

"По ходатайству следователя… судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 54-летнему мужчине", — говорится в сообщении.

По информации следственного управления, мужчина признался в преступлении. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.