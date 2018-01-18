В МЧС оценили ущерб от аварии на нефтепроводе в Саратовской области

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Нефть после аварии на нефтепроводе в селе Красноармейское Саратовской области растеклась на площади две тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

"По состоянию на 21.00 мск на месте ведутся работы по устранению последствий разлива нефти. Размер пятна разлива нефтепродукта составляет 2000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

К ликвидации ЧС привлечены 184 человека и 43 единицы техники, в том числе от МЧС 57 человек и 13 единиц техники.

Согласно данным компании "Транснефть", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. По данным районной администрации, в результате пожара в селе пострадали восемь частных домов, из них два оказались непригодны для проживания. Губернатор области Валерий Радаев заявил ранее, что будет решаться вопрос о 100-процентной материальной компенсации пострадавшим вплоть до организации их переселения.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен.