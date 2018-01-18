Трое пострадавших при стрельбе в Волгограде находятся в коме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Трое пострадавших во время стрельбы в Красноармейском районе Волгограда находятся в крайне тяжелом состоянии в коме, еще один погиб, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

"Все трое пострадавших в крайне тяжелом состоянии. Они находятся в коме", — сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщал областной СК, вечером в пятницу мужчины отдыхали в кафе. Около 19.00 мск они вышли на улицу, где примерно в 30 метрах от кафе неизвестные произвели в них выстрелы из различного вида оружия, а также причинили ножевые ранения. В результате один человек погиб, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело.