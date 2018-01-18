Под Саратовом создадут комиссию для расследования причин ЧП на нефтепроводе

Пожар на нефтепроводе под Саратовом (20)

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Специальная комиссия будет создана в пятницу для расследования причин аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области, сообщила пресс-служба администрации Энгельсского района.

"Завтра будет создана специальная комиссия, которая проведет оценку случившегося, всем пострадавшим будет компенсирован ущерб", — приводятся в сообщении слова представителя АО "Транснефть-Приволга" Алексея Степашко.

Согласно данным "Транснефти", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание, которое перешло на два жилых дома. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.