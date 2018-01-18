Прокуратура назвала возможную причину аварии на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Авария на магистральном нефтепроводе в Саратовской области может быть связана нарушением его эксплуатации, поскольку внешнему воздействию он не подвергался, сообщил журналистам зампрокурора области Александр Галузин.
По его словам, прокурорская проверка, в первую очередь, будет касаться причин аварии, поскольку "на километра два разлилась нефть, причинен вред окружающей среде".
Он отметил, что помимо прокуроров, на месте работают следователи полиции, которые дадут свою уголовно-правовую оценку.
Ранее источник в региональном правительстве сообщил РИА Новости, что специалисты рассматривают в качестве одной из возможных причин ЧП на магистральном нефтепроводе в Саратовской области перепад давления в системе.