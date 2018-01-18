Саратовский губернатор потребовал установить причину аварии на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от правоохранительных и контролирующих органов установить причину аварии на магистральном нефтепроводе в селе Красноармейское.

"Просил бы по источнику (происшествия) хорошо отработать правоохранительные структуры, природоохранные структуры, потому что хорошо сработали (оперативные службы), обошлось, но последствия могли бы быть совершенно иными", — сказал Радаев на заседании оперативного штаба в селе Красноармейское Энгельсского района.

Он отметил, что от "Транснефти" требуется устранить все последствия разлива нефти.

Согласно данным "Транснефти", в четверг на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание, которое перешло на два жилых дома, находящихся на окраине села. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.