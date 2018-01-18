Под Саратовом из-за ЧП на нефтепроводе около 30 домов остались без света

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Около 30 частных домов остались без энергоснабжения после аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области в 15-градусный мороз, заявил губернатор области Валерий Радаев.

"Никакой паники у населения быть не должно, все под контролем. Сейчас остаются около 30 частных домовладений пока без электричества", — сказал Радаев на заседании оперативного штаба в селе Красноармейское Энгельсского района.

По словам губернатора, нужно оперативно решить вопрос с энергоснабжением, поскольку с этим связано отопление в домах.

"Надо максимально предпринять все меры… сегодня зима и идет отопительный процесс, чтобы у нас проблемных вопросов дополнительно не возникало. Эту работу надо организовать", — отметил он.

В настоящее время в Энгельсском районе температура воздуха составляет –15°C.

Согласно данным "Транснефти", в четверг в 15.30 на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 кубических метров (по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порядка двух тысяч кубов). Произошло возгорание, которое перешло на два жилых дома, находящихся на окраине села. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен.