В Саратовской области рассказали о последствиях ЧП на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Загрязнение реки Волги в результате происшествия на магистральном нефтепроводе в Саратовской области удалось не допустить, заявила РИА Новости начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

"Ситуация нормализована, никто не пострадал. Загрязнения Волги не допущено", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пострадавшим жителям села Красноармейское будет оказана помощь.

"Пострадал один дом, он не сгорел, там было возгорание. В этом доме проживает три человека. А второй дом нежилой, в нем никто не живет. Вся поддержка людям оказана, на улице они не остались", — отметила Попова.

Согласно данным "Транснефти", в четверг в 15.30 на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 кубических метров (по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порядка двух тысяч кубов). Произошло возгорание, которое перешло на два жилых дома, находящихся на окраине села. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен.