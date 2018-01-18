Источник назвал возможную причину аварии на нефтепроводе под Саратовом

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости. Специалисты рассматривают в качестве одной из возможных причин ЧП на магистральном нефтепроводе в Саратовской области перепад давления в системе, сообщил РИА Новости источник в региональном правительстве.

"Предварительно, была версия, что происшествие произошло из-за перепадов давления (в системе — ред.). Но точную причину установят специалисты позднее", — сказал собеседник агентства.

Согласно данным "Транснефти", в четверг в 15.30 на магистральном нефтепроводе Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское Энгельсского района Саратовской области произошел выход нефти. Причины аварии выясняются. Объем выхода нефти составил около 900 кубических метров (по данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, порядка двух тысяч кубов). Произошло возгорание, которое перешло на два жилых дома, находящихся на окраине села. Жители домов были эвакуированы, никто не пострадал.

Представитель Центрального регионального центра МЧС РФ в свою очередь сообщал РИА Новости, что специалистам удалось ликвидировать открытое горение на магистральном нефтепроводе, пожар в населенном пункте Красноармейское полностью потушен.