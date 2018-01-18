В Петербурге после подъема уровня воды в Неве задействовали ледокол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Ледокол "Невская застава" начал работы в районе Финляндского железнодорожного моста после подъема уровня воды в реке Нева в районе проспекта Обуховской обороны в Санкт-Петербурге из-за образования ледовых зажоров, сообщает городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В четверг был зафиксирован подъем воды в Неве в районе проспекта Обуховской обороны по причине того, что в акватории сформировались ледовые зажоры. Ледокол "Невская застава" был приведен в режим повышенной готовности и перемещен к Смоленской набережной для немедленного реагирования в случае реальной угрозы повышения уровня воды до критической отметки.

"Ледокол "Невская застава" начал работы в районе Финляндского железнодорожного моста. Специалистами комитета по природопользованию постоянно ведется мониторинг ледовой обстановки", — говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в комитете, в настоящее время ситуация находится под контролем, ведется мониторинг специалистами комитета, сотрудникими ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее некоторые СМИ со слов жителей Невского района Петербурга сообщили, что в районе станции метро "Пролетарская" Нева вышла из берегов.