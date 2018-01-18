Саратовский губернатор возглавил штаб по ликвидации ЧП на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев возглавил оперативный штаб по ликвидации ЧП на нефтепроводе в селе Красноармейское, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы главы региона Нина Попова.

"Развернут оперативный штаб, его возглавил губернатор. На месте работает вся необходимая техника", — сказала собеседница агентства.

По данным регионального главка МЧС, в селе Красноармейском Энгельсского района в четверг около 17.00 мск после происшествия на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть" произошло возгорание нефти в самом населенном пункте, огонь также перекинулся на жилые дома. В МЧС отметили, что дома потушили, эвакуировали 12 человек. Никто не пострадал.