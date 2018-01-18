Россельхознадзор вновь обнаружил АЧС в Белгородской области

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) на территории Белгородской области, сообщает ведомство в четверг.

На этот раз вирус выявили 16 января в патологическом материале дикого кабана, обнаруженного на территории Лавенского охотхозяйства Валуйской местной общественной организации "Клуб охотников и рыболовов" в урочище Оскольская дача, на опушке квартала № 33 вблизи села Посохово.

"В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Белгородской области под контролем управления Россельхознадзора по Белгородской области. Мероприятия проводятся в соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов АЧС", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство уже выявляло вирус АЧС в этом регионе. Например, 12 января АЧС нашли у дикого кабана в охотничьем хозяйстве некоммерческого партнерства по охране диких животных "Русский лес" вблизи хутора Ржавец Шебекинского района.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.