СК проверяет данные о высаженной из автобуса под Владимиром девочке

ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о том, что во Владимирской области кондуктор высадила из автобуса девочку, у которой из носа пошла кровь, сообщает в четверг региональное управление Следственного комитета РФ.

Информация об инциденте появилась в четверг в соцсетях, а затем и в ряде СМИ. По их данным, во вторник работник группы компаний "БигАвтоТранс" кондуктор автобуса № 152, в районе села Боголюбово высадила из автобуса на мороз школьницу, у которой потекла из носа кровь. Свой поступок кондуктор объяснила тем, что ребенок испачкает сиденья. Согласно информации СМИ, девочке оказали помощь окружающие, они же доставили школьницу к родителям, уже начавшим поиски дочери.

"По данному факту… проводится доследственная проверка, в рамках которой действиям (бездействию) руководителей транспортной компании "БигАвтоТранс" и ее работникам, допустившим оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и оставление малолетнего ребенка в условиях опасности, дается принципиальная оценка", — говорится в сообщении.

Следствие обращается к гражданам, ставшим очевидцами произошедшего, с просьбой "о предоставлении информации, которая позволит объективно оценить обстоятельства нарушения прав малолетней девочки".