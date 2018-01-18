Приставы из Зауралья рассказали о курьезах с должниками в ушедшем году

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Курганской области рассказали, как в 2017 году должники чудесным образом "воскресали" из мертвых, прятали от них машину в потайном гараже, приходили на прием в сланцах и трусах.

"Так, в начале апреля прошлого года судебные приставы столкнулись с максимально "доверительным" к себе отношением, когда должники приходили к ним на прием босиком и в домашней одежде. Один из них, должник по алиментам, принудительно доставленный в службу судебных приставов, отправился на прием в сланцах и трусах, а еще одна гражданка, тоже должница по алиментам, предстала перед сотрудниками службы в домашней одежде и сапогах на босу ногу", — говорится в пресс-релизе.

Приставы уточняют, что в обоих случаях доставлять должников домой сотрудникам пришлось на служебном транспорте, чтобы те не замерзли.

Удивил судебных приставов изобретательный житель Кургана, спрятавший свой автомобиль в потайном гараже. Мужчина, имеющий задолженность по кредиту почти в полмиллиона рублей, испугавшись ареста своей машины, спрятал ее от судебных приставов. Принудительно вскрыв его гараж, приставы обнаружили в нем еще один, потайной, в котором и стоял находившийся в розыске автомобиль.

"Оплатил долги, потому что испугался плохой приметы житель Сафакулевского района Курганской области. Должник по алиментам долгое время скрывался от судебных приставов и появился у сотрудников службы только после того, как родные решили объявить его умершим", — сообщают в управлении.

Приставы отмечают, что "воскресший" отец не только полностью оплатил долги, но и стал регулярно помогать своим детям без лишних напоминаний.

Еще один курьезный случай произошел с должником по алиментам, который увидев судебных приставов, которые приехали к нему домой, чтобы предупредить об уголовной ответственности, стал убегать от них через окно. "Вот так, через оконный проем, мужчина решил уйти от ответственности перед своими детьми", — рассказывают приставы.