Власти Саратова подтвердили эвакуацию одной семьи после ЧП на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Из села Красноармейское в Саратовской области, где после происшествия на магистральном нефтепроводе произошло возгорание нефти, эвакуируют только одну семью, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства области Александр Буренин.

"Никого не эвакуируем, всего-навсего только одну семью (эвакуируем)", — сказал он.

Ранее в "Транснефти" заявили об эвакуации всех жителей села Красноармейское.

По данным регионального главка МЧС, что в селе Красноармейском Энгельсского района в четверг около 17.00 мск после происшествия на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть" произошло возгорание нефти в самом населенном пункте, огонь также перекинулся на жилые дома. В МЧС отметили, что дома потушили, эвакуировали 12 человек. Никто не пострадал. К месту пожара выехал губернатор области Валерий Радаев.