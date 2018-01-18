Делом об убийстве в Оренбурге займется главное следственное управление

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело об убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге в главное следственное управление СК РФ, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту убийства бизнесмена и его 7-летнего сына в Оренбургской области для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России", — сказала она.

Ранее сообщалось, что тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены в среду в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. В региональном управлении СК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривают разные версии, в том числе, убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена. Правоохранители объявили вознаграждение в 1 миллион рублей за информацию о преступнике.

© Фото : ГУ МВД по Оренбургской области Фоторобот подозреваемого в причастности к убийству по улице Карагандинской в городе Оренбурге © Фото : ГУ МВД по Оренбургской области Фоторобот подозреваемого в причастности к убийству по улице Карагандинской в городе Оренбурге

По данным следствия, преступники, возможно, передвигаются на автомобиле марки Lada Priora или Lada Granta черного цвета. Возможно, что все окна автомобиля покрыты темной тонировочной пленкой, и у него занижена подвеска.

Также был составлен фоторобот мужчины, вероятно причастного к преступлению. Ему на вид около 35-40 лет, славянской внешности, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в темную куртку, вязаную шапку темного цвета.