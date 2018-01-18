В одном из районов Петербурга поднялся уровень воды в Неве

Скопление льда на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Невском районе Санкт-Петербурга. 18 января 2018

Скопление льда на Неве в районе проспекта Обуховской обороны в Невском районе Санкт-Петербурга. 18 января 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Около проспекта Обуховской обороны в Невском районе Санкт-Петербурга из-за скопления льда зафиксирован подъем уровня воды в Неве, ледокол "Невская застава" приведен в режим повышенной готовности, сообщили РИА Новости в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"В настоящее время зафиксирован подъем воды в Неве в районе проспекта Обуховской обороны по причине того, что в акватории сформировались ледовые зажоры. Комитет по природопользованию информирует, что ледокол "Невская застава" приведен в режим повышенной готовности и перемещен к Смоленской набережной для немедленного реагирования в случае реальной угрозы повышения уровня воды до критической отметки", — сказала собеседница агентства.

Как сообщили в ГУМЧС по Санкт-Петербургу, спасатели сейчас находятся в районе станции метро "Пролетарская". Сейчас угрозы подтопления зданий нет, ситуация находится под контролем.

Ранее некоторые СМИ со слов жителей Невского района Петербурга сообщили, что в районе станции метро "Пролетарская" река Нева вышла из берегов.