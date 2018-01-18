В Тульской области почти тысячи человек остались без света из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. Аварийное отключение электроэнергии оставило без света 130 домов с населением в 3,7 тысячи человек в поселке Шварцевский Тульской области, сообщает управление МЧС по региону.

Информация об отключении поступила спасателям в 16.10 мск в четверг.

"Поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в поселке Шварцевский. В зону отключения попали более 130 домов и 3700 жителей", — говорится в сообщении.

Восстановительно-ремонтные работы ведут бригада филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" и оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.