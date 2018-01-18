Жительница Якутии лишилась ног после падения на нее глыбы льда

ХАБАРОВСК, 18 янв – РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту падения льда на работницу горнодобывающего предприятия, из-за чего женщина лишилась обеих ног и получила множественные переломы, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по республике Саха (Якутия).

Следователи установили, что пострадавшая работала доводчиком горнодобывающего агрегата, предназначенного для добычи породы в водных бассейнах. 15 декабря 2017 года на нее с движущейся черпаковой цепи, предназначенной для зачерпывания породы со дна озера, упал лед.

Женщина получила множественные повреждения, в частности, травматическую ампутацию ног, переломы костей скелета, повреждение жизненно важных органов. В тяжелом состоянии пострадавшая была госпитализирована в больницу, где до сих пор находится под наблюдением медиков. Полученные травмы расцениваются как тяжкий вред здоровью, отметили в СК.

"Следственным отделом по Алданскому району СУСК России по республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела следствию предстоит установить должностных лиц, допустивших нарушение правил техники безопасности ведения горных работ. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствием уже установлено, что инструкцией по охране труда и промышленной безопасности при очистке, окаливании и опарке дражных узлов и механизмов в зимний период работы запрещено очищать черпаковую раму от породы до полной остановки черпаковой цепи.

Кроме того, следствие располагает данными о том, что были нарушены условия эксплуатации драги, согласно которым работы должны проводиться при температуре не ниже 30 градусов мороза. В день происшествия на участке температура была около 44 градусов мороза.