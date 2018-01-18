Власти Новосибирска рассказали, когда устранят аварию на теплосетях

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Аварию в Новосибирске, оставившую без тепла и горячей воды около 11,5 тысячи человек, планируют устранить к утру пятницы, 19 января, сообщается на официальном сайте города.

"На месте работает аварийная бригада 2-го теплового района АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко"). Планируемое время завершения работ — 5 часов 19 января", — отмечается в сообщении.

По информации ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ, 18 января в 13.00 в Ленинском районе города Новосибирск произошло повреждение трубопровода теплосети диаметром 700 миллиметров. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось около 11,5 тысячи бытовых потребителей и 3 социально значимых объекта.

Наружная температура воздуха в Новосибирске составляет минус 12 градусов. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается похолодание, с 20 по 24 января на территории Новосибирска ожидается аномально холодная погода — понижение температуры до −35 °C.