На Ямале мужчина заплатит 30 тысяч рублей компенсации избитому им подростку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. Суд в Ямало-Ненецком автономном округе обязал местного жителя выплатить 30 тысяч рублей подростку, которого он избил в автобусе, сообщает в четверг региональная прокуратура.

По данным ведомства, в сентябре 2017 года в маршрутном автобусе в поселке Тазовский 33-летний мужчина схватил 13-летнего подростка рукой за шею и как минимум трижды ударил головой об поручень. Выйдя из автобуса, он нанес ему один удар кулаком по лицу. Как подчеркнули в прокуратуре, мужчина делал это из хулиганских побуждений.

В ноябре решением суда осужденный был отправлен за избиение школьника на три месяца в колонию строгого режима, при этом надзорный орган обратился в районный суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда в пользу подростка.

"Тазовский районный суд… удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, взыскал с осужденного в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего 30 тысяч рублей", — добавили в прокуратуре ЯНАО.