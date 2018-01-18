В Башкирии завели дело на чиновницу, которая получала взятку бумагой

УФА, 18 янв – РИА Новости. Главу сельской мэрии в Башкирии подозревают в том, что она злоупотребила служебными полномочиями и за взятку бумагой формата А4 и наличными от двух местных жителей, которые по решению суда должны были отработать более 200 часов, внесла фиктивные сведения в табели учета исполнения наказания, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, в ноябре 2015 года и в июле 2016 года в администрации сельского поселения Архангельский отбывали наказание в виде обязательных работ двое местных жителей по направлению территориальных отделов органов, ведающих исполнением наказания.

"Глава администрации в одном случае за бумагу формата А4 стоимостью шесть тысяч рублей, а в другом случае за 7,5 тысячи рублей наличными внесла заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о выполнении обязательных работ в количестве 120 и 100 часов соответственно. Фиктивные табели учета использования рабочего времени были представлены в соответствующие надзорные органы, и судебные постановления исполнены не были", — говорится в сообщении.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", добавили в СК.