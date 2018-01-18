В Башкирии вынесли приговор по делу о гибели подростка в бетономешалке

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вынесен приговор по делу о гибели подростка в бетономешалке в Башкирии, сообщила старший помощник руководителя республиканского СУСК полковник юстиции Светлана Абрамова.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю города Уфы. Он признан виновным в совершении преступления "причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — сказала она.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток 21 сентября 2017 года вечером дробил бетон в бетоносмесительном узле на территории уфимской организации "Первая бетонная компания". При проведении работ подросток упал в резервуар бетоносмесительной машины и погиб.

Следствием и судом установлено, что он не был официально принят на работу. Также было выяснено, что подросток, убедившись, что оператора бетонного узла нет на месте, а машина остановлена, забрался внутрь, чтобы очистить бетон. Спустя полчаса на рабочее место прибыл 27-летний оператор и, не убедившись в отсутствие людей в бетоносмесителе, запустил его. Несовершеннолетний скончался на месте от причиненных травм.

Подсудимому назначен год и три месяца ограничения свободы.