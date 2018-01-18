Мосгорсуд признал законным продление ареста обвиняемому в шпионаже Сущенко

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы. 25 января 2017

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы. 25 января 2017

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Апелляционная инстанция Мосгорсуда признала законным продление срока содержания под стражей украинца Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Расследование дела обвиняемого в шпионаже Сущенко завершено, заявил адвокат

"Первая инстанция Мосгорсуда продлила арест Сущенко до 30 января 2018 года. Сегодня была рассмотрена апелляционная жалоба, постановление оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находился в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

В МИД РФ заявляли, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат утверждает, что его подзащитный не признает свою вину.