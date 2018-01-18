В Москве начали проверку после пожара, при котором дети выпрыгнули из окна

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после пожара на Свободном проспекте на востоке Москвы, во время которого три ребенка были вынуждены выпрыгнуть из окна четвертого этажа, сообщает старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

В среду, 17 января, в квартире на четвертом этаже жилого дома по Свободному проспекту в Москве произошло возгорание. Как установили следователи, из-за того, что входная дверь была закрыта, троим детям 2006, 2007 и 2011 годов рождения пришлось выпрыгнуть из окна на импровизированные батуты и настилы, сделанные прохожими. По данным следствия, дети тогда находились без присмотра родителей. С отравлением продуктами горения и ушибами после падения дети были госпитализированы.

"Организована доследственная проверка по факту пожара на востоке столицы, в результате которого пострадали дети", — сказала Иванова.

Следователи намерены выяснить, почему дети остались дома одни, а также установить причины пожара.