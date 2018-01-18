Мосгорсуд освободил подозреваемого в хищении денег у Владимира Этуша

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший президент Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, обвиняемый в хищении денег у знаменитого актера Владимира Этуша, освобожден из-под стражи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение о продлении ему срока ареста, отказала следствию в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения, 15 января отвезли документы об освобождении в СИЗО", — говорится в сообщении.

Там добавили, что после этого следователь отозвал из Тверского суда Москвы новое ходатайство о продлении ареста.

Ранее СК РФ возбудил дело о мошенничестве по факту хищения крупной суммы денег у актера Этуша. Позднее в ведомстве сообщили, что ущерб был возмещен.

СМИ сообщали, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений в 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, помочь артисту выгодно "пристроить" за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Этуш и его супруга отдали ему деньги, а когда попросили вернуть вложенное якобы в швейцарский банк, то получили отказ.

Сам Барганджия заявлял, что взял деньги в долг и у него был действующий договор займа.