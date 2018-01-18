Суд в Петербурге вынес приговор экс-депутату по делу о получении взяток

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга в четверг приговорил к трем годам колонии строгого режима бывшего депутата петербургского законодательного собрания Вячеслава Нотяга за получение взяток в размере 1,2 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение, согласно которому Нотяг, являясь депутатом законодательного собрания, с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил представителю одной из компаний города "за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве" передавать ему ежеквартально взятку в размере не мене 300 тысяч рублей. Таким образом, по данным прокуратуры, Нотяг получил около 1,2 миллиона рублей.

"Нотягу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима, штраф 1 миллион рублей и запрет занимать госдолжности на три года", — говорится в сообщении пресс-служба городских судов.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева, в четверг в ходе судебных прений гособвинитель попросил для Нотяга восемь лет заключения, после чего подсудимому стало плохо и его из зала суда забрали медики скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Нотяг был задержан весной 2016 года спецназом ФСБ при получении 600 тысяч рублей от генерального директора фирмы-застройщика "Воин-В" Олега Глущенко "за невоспрепятствование строительным работам" при застройке для расселения старого жилого фонда в квартале Ульянка.

Максимальное наказание по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на 15 лет.