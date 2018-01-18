СК проводит расследование после исчезновения чеченского певца Бакаева

ГРОЗНЫЙ, 18 янв – РИА Новости. Региональное управление СК РФ по Чечне расследует уголовное дело по факту безвестного исчезновения в конце прошлого года певца Зелимхана Бакаева, сообщил РИА Новости в четверг представитель ведомства.

В отдел полиции в Грозном 17 августа 2017 года обратилась мать певца Малика Бакаева с просьбой помочь в розыске Зелимхана. Она отметила, что ее сын вечером 8 августа вышел из дома и не вернулся. Сотрудники МВД по Чечне начали поиски пропавшего. В конце сентября республиканская телерадиокомпания "Грозный" сообщила, что певец находится в Германии, продемонстрировав при этом ролик из YouTube, на котором певец рассказывает некоему другу Исламу о жизни в Европе, куда, как он говорит, добрался "в середине августа". СМИ пишут, что Бакаев не выходил на связь с родственниками даже после появления видео.

В октябре прошлого года прокуратура Чечни потребовала от следствия проверить сведения об исчезновении Бакаева, а также информацию о его возможном выезде за пределы страны.

"Уголовное дело было возбуждено 22 ноября. В ходе расследования устанавливаются все обстоятельства безвестного исчезновения Бакаева", — отметил собеседник агентства.

Ранее Кадыров на встрече с силовиками заявил, что родственники Бакаева, возможно, знают о его судьбе, однако пока никто из них не взял на себя ответственность и не сообщил эту информацию.

Бакаев приехал в Грозный на свадьбу сестры и должен был вернуться в Москву 9 августа. СМИ написали, что 8 августа он якобы был задержан в центре Грозного людьми в военной форме. Правоохранительные органы неоднократно утверждали, что по их данным, Бакаев вылетел в Москву.