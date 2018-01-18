Во Владимирской области возбудили дело после смерти пациентки в больнице

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Следователи во Владимирской области возбудили дело после смерти пациентки в больнице, сообщается на сайте СК РФ.

По данным СК, вечером 26 октября в хирургическое отделение Собинской больницы была доставлена женщина с приступом панкреатита. Пациентка была осмотрена врачом, который назначил ей лечение. Состояние пациентки улучшилось, но 30 октября из-за проявившихся симптомов болезни женщина была прооперирована. Повторно ее прооперировали 2 ноября. В связи с ухудшением состояния здоровья 5 ноября ее перевезли в реанимацию областной клинической больницы, 5 декабря она скончалась.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 45-летней жительницы Собинского района по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства гибели пациентки и оценивают качество и эффективность предоставленных ей медицинских услуг. Основное внимание уделяется оценке действий врачей Собинской районной больницы на предмет соответствия оказания помощи больной и обеспечения бездефектного оперативного вмешательства. Также назначен комплекс необходимых экспертиз.