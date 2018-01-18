В Оренбурге полиция распространила фоторобот убийцы бизнесмена и его сына

УФА, 18 янв — РИА Новости. Полиция Оренбургской области распространила фоторобот предполагаемого убийцы бизнесмена и его 7-летнего сына в Оренбурге.

Тела 35-летнего предпринимателя и его 7-летнего сына были обнаружены в среду в салоне автомобиля Toyota Land Cruiser 200 во дворе жилых домов по улице Карагандинская в Оренбурге. В региональном управлении СК заявили, что лица, причастные к жестокому убийству, подожгли автомобиль, чтобы скрыть улики. Следователи рассматривают разные версии, в том числе убийство из-за профессиональной деятельности бизнесмена. Правоохранители объявили вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию о преступнике.

"Установлено, что лица, совершившие данное преступление, передвигаются на автомобиле марки "Лада Приора" или "Лада Гранта" черного цвета. Все окна автомобиля покрыты темной тонировочной пленкой, возможно, занижена подвеска. В автомобиле может находиться мужчина около 35-40 лет, славянской внешности, рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в темную куртку, вязаную шапку темного цвета", — говорится в сообщении пресс-службы МВД области.

На сайте ведомства есть фоторобот предполагаемого убийцы.