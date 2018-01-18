МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Преподаватель Владимирского государственного университета имени Столетовых получила 4 года колонии общего режима за взятки от студентов в размере свыше 500 тысяч рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ в четверг.

Судом установлено, что в январе-мае 2015 года женщина вместе с двумя членами аттестационной и экзаменационной комиссий по приему госэкзаменов и по защите выпускных работ сговорились через старосту группы получить взятку от 37 студентов за сдачу предметов "Логопедия" и "Олигофренопедагогика". Студенты через старосту передали им более 400 тысяч рублей, а взамен получили экзаменационные билеты. На экзамене преподаватели разложили билеты так, чтобы каждому студенту достался подготовленный, после чего поставили положительные оценки в ведомость.

Кроме того, в июне 2015 года 37 студентов через старосту передали преподавательнице и двум ее сообщникам более 100 тысяч рублей для защиты выпускных квалификационных работ по предмету "Олигофренопедагогика с дополнительной специальностью логопедия".

Преподавательницу признали виновной в 37 преступных эпизодах по статьям УК РФ "Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере", "Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности".

"Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей и дополнительное наказание в виде лишения права заниматься преподавательской деятельностью на 6 лет", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор и защитник обжаловали приговор. Прокурор просил суд облегчить осужденной дополнительное наказание из-за "неверного применения уголовного закона", а адвокат просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Суд поддержал позицию обвинения и снизил дополнительное наказание, лишив ее на три года права заниматься преподавательской деятельностью вместо шести. Как отмечает ведомство, приговор вступил в законную силу.