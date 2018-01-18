Напавший на Фельгенгауэр останется под арестом до 23 апреля

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы продлил до 23 апреля срока содержания под стражей гражданина РФ и Израиля, напавшего на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Грица меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 апреля", — огласил решение судья.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября 2017 года ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в шею, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Фельгенгауэр вернулась в эфир радио 6 ноября.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство". Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева".